EVOTEC SE Aktie News: Anleger trennen sich am Mittag vermehrt von EVOTEC SE

Aktienkurs im Fokus

Die Aktie von EVOTEC SE gehört am Montagmittag zu den Verlierern des Tages. Das Papier von EVOTEC SE befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 1,5 Prozent auf 20,94 EUR ab.

Der EVOTEC SE-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 11:49 Uhr verlor das Papier 1,5 Prozent auf 20,94 EUR. Die EVOTEC SE-Aktie sank bis auf 20,81 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 21,36 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 118.656 EVOTEC SE-Aktien umgesetzt.

Am 05.08.2022 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 29,71 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 41,88 Prozent hinzugewinnen. Kursverluste drückten das Papier am 28.12.2022 auf bis zu 14,80 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der EVOTEC SE-Aktie ist somit 29,32 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 31,83 EUR aus.

EVOTEC SE ließ sich am 29.08.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. EVOTEC SE vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,16 EUR. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,41 EUR je Aktie erwirtschaftet. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 172,20 EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 4,57 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte EVOTEC SE einen Umsatz von 164,67 EUR eingefahren.

EVOTEC SE dürfte die Finanzergebnisse für Q2 2023 voraussichtlich am 09.08.2023 präsentieren. Am 08.08.2024 wird EVOTEC SE schätzungsweise die Ergebnisse für Q2 2024 präsentieren.

Experten taxieren den EVOTEC SE-Gewinn für das Jahr 2021 auf 1,48 EUR je Aktie.

