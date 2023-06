EVOTEC SE Aktie News: EVOTEC SE zeigt sich am Montagvormittag fester

Aktienentwicklung

Die Aktie von EVOTEC SE zählt am Montagvormittag zu den bestplatzierten des Tages. Das Papier von EVOTEC SE konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 1,0 Prozent auf 21,46 EUR.

Die Aktionäre schickten das Papier von EVOTEC SE nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 09:07 Uhr 1,0 Prozent auf 21,46 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die EVOTEC SE-Aktie bei 21,53 EUR. Bei 21,36 EUR eröffnete der Anteilsschein. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 14.793 EVOTEC SE-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (29,71 EUR) erklomm das Papier am 05.08.2022. 38,44 Prozent Plus fehlen der EVOTEC SE-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 28.12.2022 bei 14,80 EUR. Mit Abgaben von 31,03 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Das durchschnittliche Kursziel der EVOTEC SE-Aktie wird bei 31,83 EUR angegeben.

Am 29.08.2022 hat EVOTEC SE die Kennzahlen zum am 30.06.2022 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Es wurde ein Verlust je Aktie von -0,16 EUR gegenüber -0,41 EUR im Vorjahresquartal verkündet. Der Umsatz lag bei 172,20 EUR – das entspricht einem Zuwachs von 4,57 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 164,67 EUR erwirtschaftet worden.

Voraussichtlich am 09.08.2023 dürfte EVOTEC SE Anlegern einen Blick in die Q2 2023-Bilanz gewähren. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q2 2024 rechnen Experten am 08.08.2024.

Analysten erwarten für 2021 einen Gewinn in Höhe von 1,48 EUR je EVOTEC SE-Aktie.

