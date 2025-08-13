EVOTEC SE Aktie News: EVOTEC SE am Mittag tiefer

Aktienentwicklung

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von EVOTEC SE. Zuletzt fiel die EVOTEC SE-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 2,2 Prozent auf 5,96 EUR ab.

Die EVOTEC SE-Aktie musste um 11:47 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 2,2 Prozent auf 5,96 EUR abwärts. Den tiefsten Stand des Tages markierte die EVOTEC SE-Aktie bisher bei 5,95 EUR. Bei 6,04 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Zuletzt wurden via XETRA 618.856 EVOTEC SE-Aktien umgesetzt.

Am 15.11.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 10,62 EUR. Das 52-Wochen-Hoch liegt 78,19 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der EVOTEC SE-Aktie. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 5,06 EUR am 07.04.2025. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 15,10 Prozent.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 0,000 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,000 EUR. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 8,60 EUR je EVOTEC SE-Aktie aus.

Am 13.08.2025 hat EVOTEC SE in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2025 – vorgestellt. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,24 EUR. Im Vorjahresquartal hatten -0,54 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde auf 171,24 Mio. EUR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 5,97 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 182,12 Mio. EUR umgesetzt worden waren.

Experten gehen davon aus, dass EVOTEC SE im Jahr 2025 -0,427 EUR je Aktie Verlust verbuchen wird.

