EVOTEC SE Aktie News: EVOTEC SE tendiert am Dienstagnachmittag südwärts

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von EVOTEC SE. Der EVOTEC SE-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 0,7 Prozent auf 18,99 EUR.

Um 15:52 Uhr fiel die EVOTEC SE-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 0,7 Prozent auf 18,99 EUR ab. In der Spitze fiel die EVOTEC SE-Aktie bis auf 18,74 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 19,02 EUR. Zuletzt wechselten 255.116 EVOTEC SE-Aktien den Besitzer.

Am 25.07.2023 erreichte der Anteilsschein mit 24,44 EUR ein 52-Wochen-Hoch. 28,70 Prozent Plus fehlen der EVOTEC SE-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 28.12.2022 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 14,80 EUR. Der derzeitige Kurs der EVOTEC SE-Aktie liegt somit 28,31 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 28,00 EUR für die EVOTEC SE-Aktie aus.

Am 29.08.2022 lud EVOTEC SE zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2022 endete. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,16 EUR. Im Vorjahresquartal hatten -0,16 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde auf 172,20 EUR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 172,20 EUR umgesetzt worden waren.

EVOTEC SE wird die nächste Bilanz für Q3 2023 voraussichtlich am 08.11.2023 vorlegen. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2024-Bilanz auf den 12.11.2024.

Beim Gewinn 2021 gehen Experten vorab davon aus, dass EVOTEC SE ein EPS in Höhe von 1,48 EUR in den Büchern stehen haben wird.

