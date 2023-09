EVOTEC SE Aktie News: EVOTEC SE büßt am Dienstagvormittag ein

Blick auf EVOTEC SE-Kurs

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von EVOTEC SE. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 1,2 Prozent auf 18,90 EUR.

Um 09:06 Uhr rutschte die EVOTEC SE-Aktie in der XETRA-Sitzung um 1,2 Prozent auf 18,90 EUR ab. Zwischenzeitlich weitete die EVOTEC SE-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 18,90 EUR aus. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 19,02 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten EVOTEC SE-Aktien beläuft sich auf 5.824 Stück.

Der Anteilsschein kletterte am 25.07.2023 auf bis zu 24,44 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 29,31 Prozent hinzugewinnen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 14,80 EUR ab. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 21,69 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 28,00 EUR für die EVOTEC SE-Aktie aus.

Die Zahlen des am 30.06.2022 abgelaufenen Quartals präsentierte EVOTEC SE am 29.08.2022. Dabei wurde ein Verlust je Aktie von -0,16 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -0,16 EUR je Aktie erwirtschaftet worden. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 172,20 EUR – eine Minderung von 0,00 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 172,20 EUR eingefahren.

Mit der Q3 2023-Bilanzvorlage von EVOTEC SE wird am 08.11.2023 gerechnet. Die Q3 2024-Finanzergebnisse könnte EVOTEC SE möglicherweise am 12.11.2024 präsentieren.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2021 liegen bei durchschnittlich 1,48 EUR je EVOTEC SE-Aktie.

