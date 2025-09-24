EVOTEC SE Aktie News: EVOTEC SE tendiert am Nachmittag südwärts

Aktie im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von EVOTEC SE. Zuletzt ging es für die EVOTEC SE-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 1,6 Prozent auf 5,94 EUR.

Die EVOTEC SE-Aktie musste um 15:52 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 1,6 Prozent auf 5,94 EUR. Den tiefsten Stand des Tages markierte die EVOTEC SE-Aktie bisher bei 5,88 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 6,00 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 407.819 EVOTEC SE-Aktien den Besitzer.

Am 15.11.2024 markierte das Papier bei 10,62 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der EVOTEC SE-Aktie ist somit 78,79 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 07.04.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 5,06 EUR ab. Derzeit notiert die EVOTEC SE-Aktie damit 17,39 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Experten gehen davon aus, dass EVOTEC SE-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,000 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete EVOTEC SE 0,000 EUR aus. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 8,42 EUR.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte EVOTEC SE am 13.08.2025 vor. Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf -0,24 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,54 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite hat EVOTEC SE im vergangenen Quartal 171,24 Mio. EUR verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 5,97 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte EVOTEC SE 182,12 Mio. EUR umsetzen können.

Laut Analysten dürfte EVOTEC SE im Jahr 2025 einen Verlust in Höhe von -0,434 EUR einfahren.

Redaktion finanzen.net

