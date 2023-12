EVOTEC SE Aktie News: EVOTEC SE am Dienstagmittag mit roter Tendenz

Kursverlauf

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von EVOTEC SE. Der EVOTEC SE-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 0,7 Prozent auf 21,05 EUR.

Die EVOTEC SE-Aktie notierte im XETRA-Handel um 17:35 Uhr mit Abschlägen von 0,7 Prozent bei 21,05 EUR. Das bisherige Tagestief markierte EVOTEC SE-Aktie bei 20,60 EUR. Bei 21,04 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Bisher wurden via XETRA 267.082 EVOTEC SE-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 25.07.2023 markierte das Papier bei 24,44 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der EVOTEC SE-Aktie liegt somit 13,87 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 28.12.2022 bei 14,80 EUR. Der aktuelle Kurs der EVOTEC SE-Aktie ist somit 29,69 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die EVOTEC SE-Aktie bei 25,40 EUR.

Die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel veröffentlichte EVOTEC SE am 08.11.2023. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,22 EUR. Im Vorjahresquartal waren -0,16 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 13,98 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 172,20 EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 196,28 EUR ausgewiesen.

Die Vorlage der Q4 2023-Finanzergebnisse wird am 28.03.2024 erwartet.

Experten taxieren den EVOTEC SE-Gewinn für das Jahr 2021 auf 1,48 EUR je Aktie.

