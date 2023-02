EVOTEC SE Aktie News: EVOTEC SE verteuert sich am Montagnachmittag

Die EVOTEC SE-Aktie konnte um 04:07 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,2 Prozent auf 17,88 EUR. Die EVOTEC SE-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 17,95 EUR aus. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 17,70 EUR. Bisher wurden heute 131.461 EVOTEC SE-Aktien gehandelt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 29,71 EUR. Dieser Kurs wurde am 04.08.2022 erreicht. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 39,82 Prozent hinzugewinnen. Am 28.12.2022 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 14,80 EUR ab. Der aktuelle Kurs der EVOTEC SE-Aktie ist somit 20,81 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 31,83 EUR.

Die Bilanz zum am 30.06.2022 abgelaufenen Quartal legte EVOTEC SE am 29.08.2022 vor. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,16 EUR. Im Vorjahresquartal waren 0,82 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Im abgelaufenen Quartal hat EVOTEC SE 172,20 EUR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 7,86 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 159,66 EUR erwirtschaftet worden.

EVOTEC SE dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2022 voraussichtlich am 30.03.2023 präsentieren.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2021 auf 1,48 EUR je Aktie belaufen.

