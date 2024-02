EVOTEC SE Aktie News: EVOTEC SE am Dienstagmittag im Plus

So entwickelt sich EVOTEC SE

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von EVOTEC SE. Zuletzt sprang die EVOTEC SE-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,6 Prozent auf 13,97 EUR zu.

Die Aktionäre schickten das Papier von EVOTEC SE nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 11:48 Uhr 0,6 Prozent auf 13,97 EUR. Die EVOTEC SE-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 14,04 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 13,88 EUR. Der Tagesumsatz der EVOTEC SE-Aktie belief sich zuletzt auf 114.108 Aktien.

Bei 24,44 EUR markierte der Titel am 26.07.2023 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Derzeit notiert die EVOTEC SE-Aktie damit 42,84 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 05.02.2024 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 13,02 EUR. Abschläge von 6,84 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,000 EUR. Im Vorjahr erhielten EVOTEC SE-Aktionäre 0,000 EUR je Wertpapier. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 23,90 EUR an.

EVOTEC SE ließ sich am 08.11.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf -0,22 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,16 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 13,98 Prozent auf 196,28 EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 172,20 EUR in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q4 2023-Finanzergebnisse wird für den 24.04.2024 terminiert. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q4 2024 rechnen Experten am 27.03.2025.

Laut Analysten dürfte EVOTEC SE im Jahr 2023 einen Verlust in Höhe von -0,263 EUR einfahren.

