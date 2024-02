EVOTEC SE Aktie News: EVOTEC SE verzeichnet am Vormittag Verluste

Notierung im Fokus

Die Aktie von EVOTEC SE gehört am Dienstagvormittag zu den Verlierern des Tages. Zuletzt fiel die EVOTEC SE-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 1,4 Prozent auf 13,70 EUR ab.

Die EVOTEC SE-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 09:06 Uhr 1,4 Prozent im Minus bei 13,70 EUR. Die EVOTEC SE-Aktie gab in der Spitze bis auf 13,70 EUR nach. Mit einem Wert von 13,88 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Bisher wurden heute 19.166 EVOTEC SE-Aktien gehandelt.

Der Anteilsschein kletterte am 26.07.2023 auf bis zu 24,44 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 78,39 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Bei 13,02 EUR fiel das Papier am 05.02.2024 auf ein 52-Wochen-Tief. Der aktuelle Kurs der EVOTEC SE-Aktie ist somit 5,00 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

EVOTEC SE-Anleger erhielten im Jahr 2022 eine Dividende von 0,000 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,000 EUR aus. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 23,90 EUR je EVOTEC SE-Aktie aus.

Die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel veröffentlichte EVOTEC SE am 08.11.2023. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,22 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte EVOTEC SE -0,16 EUR je Aktie generiert. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 13,98 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 196,28 EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 172,20 EUR in den Büchern gestanden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 24.04.2024 erfolgen. Die Vorlage der Q4 2024-Ergebnisse wird von Experten am 27.03.2025 erwartet.

Experten-Schätzungen zufolge dürfte für 2023 ein Verlust in Höhe von -0,263 EUR je EVOTEC SE-Aktie in den Büchern stehen.

