EVOTEC SE Aktie News: EVOTEC SE gibt am Mittag ab

Die Aktie von EVOTEC SE gehört am Donnerstagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die EVOTEC SE-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,1 Prozent im Minus bei 8,24 EUR.

Das Papier von EVOTEC SE gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 11:44 Uhr ging es um 0,1 Prozent auf 8,24 EUR abwärts. Der Kurs der EVOTEC SE-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 8,16 EUR nach. Den Handelstag beging das Papier bei 8,19 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 270.285 EVOTEC SE-Aktien umgesetzt.

Am 28.03.2024 erreichte der Anteilsschein mit 14,77 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 79,25 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Bei 5,06 EUR fiel das Papier am 08.08.2024 auf ein 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 38,59 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Für EVOTEC SE-Aktionäre gab es im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,000 EUR ausgeschüttet werden. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 9,68 EUR für die EVOTEC SE-Aktie aus.

Am 06.11.2024 lud EVOTEC SE zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2024 endete. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,22 EUR. Im Vorjahresquartal hatten -0,22 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 5,80 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 184,89 Mio. EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 196,28 Mio. EUR US-Dollar umgesetzt.

Mit der Q4 2024-Bilanzvorlage von EVOTEC SE wird am 27.03.2025 gerechnet.

Auf der Verlustseite erwarten Experten für das Jahr 2024 -0,777 EUR je Aktie in den EVOTEC SE-Büchern.

