EVOTEC SE Aktie News: EVOTEC SE am Nachmittag mit Kursabschlägen

Blick auf EVOTEC SE-Kurs

Die Aktie von EVOTEC SE gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die EVOTEC SE-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 0,8 Prozent auf 8,19 EUR abwärts.

Die Aktionäre schickten das Papier von EVOTEC SE nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 15:50 Uhr 0,8 Prozent auf 8,19 EUR. In der Spitze büßte die EVOTEC SE-Aktie bis auf 8,14 EUR ein. Mit einem Wert von 8,19 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Der Tagesumsatz der EVOTEC SE-Aktie belief sich zuletzt auf 413.640 Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 14,77 EUR erreichte der Titel am 28.03.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 80,45 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 08.08.2024 (5,06 EUR). Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 38,18 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Nach 0,000 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,000 EUR je EVOTEC SE-Aktie. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 9,68 EUR je EVOTEC SE-Aktie an.

EVOTEC SE ließ sich am 06.11.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,22 EUR. Im Vorjahresquartal waren -0,22 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 5,80 Prozent auf 184,89 Mio. EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 196,28 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Die EVOTEC SE-Bilanz für Q4 2024 wird am 27.03.2025 erwartet.

Experten prognostizieren für das Jahr 2024 einen Verlust in Höhe von -0,777 EUR je EVOTEC SE-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur EVOTEC SE-Aktie

TecDAX-Handel aktuell: TecDAX schlussendlich mit Gewinnen

EVOTEC-Aktie in Rot: EVOTEC-Finanzchefin Rouxel tritt zurück - Mediq-CFO Hitchin übernimmt

Aufschläge in Frankfurt: So entwickelt sich der MDAX am Mittwochnachmittag