EVOTEC SE Aktie News: EVOTEC SE zieht am Mittag an

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von EVOTEC SE. Das Papier von EVOTEC SE konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 1,6 Prozent auf 14,00 EUR.

Um 11:44 Uhr ging es für das EVOTEC SE-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 1,6 Prozent auf 14,00 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die EVOTEC SE-Aktie bei 14,05 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 13,79 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 92.189 EVOTEC SE-Aktien den Besitzer.

Am 26.07.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 24,44 EUR an. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die EVOTEC SE-Aktie 74,63 Prozent zulegen. Der Anteilsschein verbuchte am 15.03.2024 Kursverluste bis auf 12,62 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit Abgaben von 9,86 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Nachdem im Jahr 2022 0,000 EUR an EVOTEC SE-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,000 EUR aus. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 22,90 EUR.

Am 08.11.2023 legte EVOTEC SE die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2023 endete, vor. Das EPS wurde auf einen Verlust von -0,22 EUR je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,16 EUR je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 13,98 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 172,20 EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 196,28 EUR ausgewiesen.

Am 24.04.2024 werden die Q4 2023-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Experten kalkulieren am 08.05.2025 mit der Veröffentlichung der Q1 2025-Bilanz von EVOTEC SE.

In der Bilanz 2023 dürfte Experten zufolge ein Minus von -0,261 EUR je EVOTEC SE-Aktie stehen.

