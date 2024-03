EVOTEC SE Aktie News: EVOTEC SE am Mittwochnachmittag höher

Aktie im Fokus

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Mittwochnachmittag der Anteilsschein von EVOTEC SE. Die EVOTEC SE-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 4,1 Prozent im Plus bei 14,34 EUR.

Die EVOTEC SE-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 15:51 Uhr 4,1 Prozent im Plus bei 14,34 EUR. Die EVOTEC SE-Aktie zog in der Spitze bis auf 14,38 EUR an. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 13,79 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 359.273 EVOTEC SE-Aktien den Besitzer.

Am 26.07.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 24,44 EUR an. Der derzeitige Kurs der EVOTEC SE-Aktie liegt somit 41,33 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Bei 12,62 EUR fiel das Papier am 15.03.2024 auf ein 52-Wochen-Tief. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 12,03 Prozent.

2022 wurde eine Dividende von Höhe von 0,000 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,000 EUR. Experten gaben als mittleres Kursziel 22,90 EUR an.

EVOTEC SE ließ sich am 08.11.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf -0,22 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,16 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Im abgelaufenen Quartal hat EVOTEC SE 196,28 EUR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 13,98 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 172,20 EUR erwirtschaftet worden.

Die EVOTEC SE-Bilanz für Q4 2023 wird am 24.04.2024 erwartet. Die Veröffentlichung der EVOTEC SE-Ergebnisse für Q1 2025 erwarten Experten am 08.05.2025.

Beim EPS gehen Experten im Vorfeld davon aus, dass EVOTEC SE 2023 einen Verlust in Höhe von -0,261 EUR ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

