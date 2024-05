EVOTEC SE Aktie News: EVOTEC SE am Montagnachmittag gesucht

Fokus auf Aktienkurs

Die Aktie von EVOTEC SE gehört am Montagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die EVOTEC SE-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 3,8 Prozent auf 9,18 EUR.

Um 15:52 Uhr stieg die EVOTEC SE-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 3,8 Prozent auf 9,18 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die EVOTEC SE-Aktie bei 9,27 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 8,90 EUR. Bisher wurden heute 704.874 EVOTEC SE-Aktien gehandelt.

Am 26.07.2023 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 24,44 EUR. Mit einem Zuwachs von mindestens 166,23 Prozent könnte die EVOTEC SE-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Der Anteilsschein verbuchte am 24.04.2024 Kursverluste bis auf 8,52 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 7,19 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR. Im Vorjahr hatte EVOTEC SE 0,000 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 15,50 EUR für die EVOTEC SE-Aktie.

Die Bilanz zum am 31.03.2024 beendeten Jahresviertel veröffentlichte EVOTEC SE am 22.05.2024. Es wurde ein Verlust je Aktie von -0,12 EUR gegenüber -0,15 EUR im Vorjahresquartal verkündet. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 13,28 Prozent auf 208,73 Mio. EUR aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 240,69 Mio. EUR erwirtschaftet worden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 14.08.2024 erfolgen. Einen Blick in die Q2 2025-Bilanz können EVOTEC SE-Anleger Experten zufolge am 13.08.2025 werfen.

Verlustseitig prognostizieren Analysten für 2024 ein EPS von --0,157 EUR je EVOTEC SE-Aktie.

