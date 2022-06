EVOTEC SE Aktie News: EVOTEC SE am Vormittag tiefer

Die Aktie verlor um 27.06.2022 09:22:00 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,7 Prozent auf 24,40 EUR. Zwischenzeitlich weitete die EVOTEC SE-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 24,37 EUR aus. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 24,70 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 17.396 EVOTEC SE-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Bei 45,83 EUR markierte der Titel am 18.09.2021 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 46,76 Prozent. Am 12.05.2022 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 20,16 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 21,03 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Experten gaben als mittleres Kursziel 40,83 EUR an.

EVOTEC SE veröffentlichte am 11.05.2022 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2022 abgelaufenen Jahresviertel. Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf -0,41 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel waren 0,32 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Umsatzseitig wurden 164,67 EUR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte EVOTEC SE 133,09 EUR umgesetzt.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q2 2022 dürfte EVOTEC SE am 11.08.2022 vorlegen. Die Vorlage der Q2 2023-Ergebnisse wird von Experten am 10.08.2023 erwartet.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2023 auf 0,282 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

