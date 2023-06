EVOTEC SE Aktie News: EVOTEC SE tendiert am Mittag nahe Vortagesschluss

Blick auf Aktienkurs

Die Aktie von EVOTEC SE zeigt sich am Dienstagmittag ohne große Bewegung. Ohne große Ausschläge präsentierte sich zuletzt die EVOTEC SE-Aktie. Der Anteilsschein notierte via XETRA bei 20,25 EUR.

Kaum Ausschläge verzeichnete die EVOTEC SE-Aktie im XETRA-Handel und tendierte um 11:44 Uhr bei 20,25 EUR. Die EVOTEC SE-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 20,32 EUR aus. In der Spitze büßte die EVOTEC SE-Aktie bis auf 20,09 EUR ein. Den Handelstag beging das Papier bei 20,20 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 95.189 EVOTEC SE-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 29,71 EUR. Dieser Kurs wurde am 05.08.2022 erreicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 46,72 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 28.12.2022 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 14,80 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit einem Kursverlust von 26,91 Prozent würde die EVOTEC SE-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 31,83 EUR aus.

Am 29.08.2022 hat EVOTEC SE in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2022 – vorgestellt. Das EPS lag bei -0,16 EUR. Ein Jahr zuvor waren -0,41 EUR je Aktie erzielt worden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat EVOTEC SE im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 4,57 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 172,20 EUR. Im Vorjahresviertel waren 164,67 EUR in den Büchern gestanden.

Voraussichtlich am 09.08.2023 dürfte EVOTEC SE Anlegern einen Blick in die Q2 2023-Bilanz gewähren. Experten erwarten die Q2 2024-Kennzahlen am 08.08.2024.

Den erwarteten Gewinn je EVOTEC SE-Aktie für das Jahr 2021 setzen Experten auf 1,48 EUR fest.

