EVOTEC SE Aktie News: EVOTEC SE gibt am Vormittag ab

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von EVOTEC SE. Die EVOTEC SE-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung zuletzt um 0,4 Prozent auf 20,15 EUR ab.

Die EVOTEC SE-Aktie notierte um 09:06 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 0,4 Prozent auf 20,15 EUR. Die größten Abgaben verzeichnete die EVOTEC SE-Aktie bis auf 20,09 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 20,20 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten EVOTEC SE-Aktien beläuft sich auf 17.117 Stück.

Am 05.08.2022 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 29,71 EUR an. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 47,44 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 14,80 EUR am 28.12.2022. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 26,55 Prozent.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die EVOTEC SE-Aktie bei 31,83 EUR.

EVOTEC SE veröffentlichte am 29.08.2022 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2022 abgelaufenen Jahresviertel. Das EPS wurde auf einen Verlust von -0,16 EUR je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,41 EUR je Aktie erzielt worden. Beim Umsatz wurden 172,20 EUR gegenüber 164,67 EUR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Voraussichtlich am 09.08.2023 dürfte EVOTEC SE Anlegern einen Blick in die Q2 2023-Bilanz gewähren. Die Q2 2024-Finanzergebnisse könnte EVOTEC SE möglicherweise am 08.08.2024 präsentieren.

Für das Jahr 2021 gehen Analysten von einem EVOTEC SE-Gewinn in Höhe von 1,48 EUR je Aktie aus.

