EVOTEC SE Aktie News: EVOTEC SE am Mittwochnachmittag verlustreich

Die Aktie von EVOTEC SE gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die EVOTEC SE-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,5 Prozent im Minus bei 5,94 EUR.

Das Papier von EVOTEC SE gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 15:52 Uhr ging es um 0,5 Prozent auf 5,94 EUR abwärts. Im Tief verlor die EVOTEC SE-Aktie bis auf 5,78 EUR. Bei 5,99 EUR eröffnete der Anteilsschein. Die Anzahl der bisher gehandelten EVOTEC SE-Aktien beläuft sich auf 800.815 Stück.

Am 15.11.2024 erreichte der Anteilsschein mit 10,62 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 78,73 Prozent. Am 07.04.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 5,06 EUR. Der aktuelle Kurs der EVOTEC SE-Aktie ist somit 14,84 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Nachdem im Jahr 2024 0,000 EUR an EVOTEC SE-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,000 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 8,60 EUR je EVOTEC SE-Aktie an.

EVOTEC SE ließ sich am 13.08.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,24 EUR vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -0,54 EUR erwirtschaftet worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 171,24 Mio. EUR – das entspricht einem Minus von 5,97 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 182,12 Mio. EUR in den Büchern gestanden hatten.

In der EVOTEC SE-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 -0,427 EUR je Aktie an Verlust ausgewiesen werden.

