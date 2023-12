EVOTEC SE Aktie News: EVOTEC SE am Vormittag im Plus

Notierung im Fokus

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von EVOTEC SE. Im XETRA-Handel gewannen die EVOTEC SE-Papiere zuletzt 1,0 Prozent.

Das Papier von EVOTEC SE konnte um 09:06 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 1,0 Prozent auf 21,25 EUR. Zwischenzeitlich stieg die EVOTEC SE-Aktie sogar auf 21,31 EUR. Bei 21,16 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Bisher wurden heute 17.483 EVOTEC SE-Aktien gehandelt.

Am 25.07.2023 erreichte der Anteilsschein mit 24,44 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 15,01 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 28.12.2022 gab der Anteilsschein bis auf 14,80 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief könnte die EVOTEC SE-Aktie mit einem Verlust von 30,35 Prozent wieder erreichen.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 25,40 EUR für die EVOTEC SE-Aktie aus.

EVOTEC SE gewährte am 08.11.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2023 abgelaufenen Quartals. Das EPS lag bei -0,22 EUR. Ein Jahr zuvor waren -0,16 EUR je Aktie erzielt worden. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 13,98 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 196,28 EUR, während im Vorjahreszeitraum 172,20 EUR ausgewiesen worden waren.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2023 dürfte EVOTEC SE am 28.03.2024 vorlegen.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2021 1,48 EUR je Aktie in den EVOTEC SE-Büchern.

