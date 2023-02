EVOTEC SE Aktie News: EVOTEC SE gibt am Nachmittag ab

Die Aktie verlor um 04:07 Uhr in der XETRA-Sitzung 4,0 Prozent auf 17,16 EUR. Das bisherige Tagestief markierte EVOTEC SE-Aktie bei 17,03 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 17,83 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten EVOTEC SE-Aktien beläuft sich auf 221.255 Stück.

Am 04.08.2022 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 29,71 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die EVOTEC SE-Aktie damit 42,26 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 28.12.2022 bei 14,80 EUR. Der derzeitige Kurs der EVOTEC SE-Aktie liegt somit 15,91 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 31,83 EUR an.

EVOTEC SE veröffentlichte am 29.08.2022 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2022 abgelaufenen Jahresviertel. EVOTEC SE hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -0,16 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,82 EUR je Aktie gewesen. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 7,86 Prozent auf 172,20 EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 159,66 EUR in den Büchern gestanden.

Mit der Q4 2022-Bilanzvorlage von EVOTEC SE wird am 30.03.2023 gerechnet.

Beim Gewinn 2021 gehen Experten vorab davon aus, dass EVOTEC SE ein EPS in Höhe von 1,48 EUR in den Büchern stehen haben wird.

