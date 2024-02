EVOTEC SE Aktie News: EVOTEC SE gibt am Mittag nach

Notierung im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von EVOTEC SE. Die EVOTEC SE-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 0,2 Prozent auf 14,06 EUR ab.

Die EVOTEC SE-Aktie notierte um 11:48 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 0,2 Prozent auf 14,06 EUR. Die höchsten Verluste verbuchte die EVOTEC SE-Aktie bis auf 13,84 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 14,18 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 159.183 EVOTEC SE-Aktien umgesetzt.

Am 26.07.2023 markierte das Papier bei 24,44 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die EVOTEC SE-Aktie derzeit noch 73,89 Prozent Luft nach oben. Am 05.02.2024 gab der Anteilsschein bis auf 13,02 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Kursverlust von 7,40 Prozent würde die EVOTEC SE-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Nachdem EVOTEC SE seine Aktionäre 2022 mit 0,000 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR je Aktie ausschütten. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 23,90 EUR für die EVOTEC SE-Aktie aus.

Am 08.11.2023 hat EVOTEC SE in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2023 – vorgestellt. EVOTEC SE hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -0,22 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0,16 EUR je Aktie gewesen. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 196,28 EUR – ein Plus von 13,98 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem EVOTEC SE 172,20 EUR erwirtschaftet hatte.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2023 dürfte EVOTEC SE am 24.04.2024 präsentieren. Die Vorlage der Q4 2024-Ergebnisse wird von Experten am 27.03.2025 erwartet.

Analysten gehen davon aus, dass EVOTEC SE 2023 einen Verlust in Höhe von -0,263 EUR je Aktie ausweisen dürften.

