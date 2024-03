EVOTEC SE Aktie News: EVOTEC SE am Donnerstagmittag im Minusbereich

Aktienkurs aktuell

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von EVOTEC SE. Das Papier von EVOTEC SE gab in der XETRA-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 0,3 Prozent auf 14,33 EUR abwärts.

Das Papier von EVOTEC SE gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 11:48 Uhr ging es um 0,3 Prozent auf 14,33 EUR abwärts. In der Spitze büßte die EVOTEC SE-Aktie bis auf 14,18 EUR ein. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 14,38 EUR. Bisher wurden heute 162.714 EVOTEC SE-Aktien gehandelt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 24,44 EUR erreichte der Titel am 26.07.2023 ein 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 70,55 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 15.03.2024 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 12,62 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit Abgaben von 11,97 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Zuletzt erhielten EVOTEC SE-Aktionäre im Jahr 2022 eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,000 EUR aus. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 22,90 EUR an.

Die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel veröffentlichte EVOTEC SE am 08.11.2023. EVOTEC SE vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,22 EUR. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,16 EUR je Aktie erwirtschaftet. Auf der Umsatzseite standen 196,28 EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 172,20 EUR umgesetzt.

Die Vorlage der Q4 2023-Finanzergebnisse wird am 24.04.2024 erwartet. Einen Blick in die Q1 2025-Bilanz können EVOTEC SE-Anleger Experten zufolge am 08.05.2025 werfen.

Beim EPS gehen Experten im Vorfeld davon aus, dass EVOTEC SE 2023 einen Verlust in Höhe von -0,263 EUR ausweisen wird.

