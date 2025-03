EVOTEC SE Aktie News: EVOTEC SE am Mittag mit Abschlägen

Kurs der EVOTEC SE

Die Aktie von EVOTEC SE gehört am Freitagmittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 1,8 Prozent auf 5,97 EUR.

Die EVOTEC SE-Aktie notierte im XETRA-Handel um 11:48 Uhr mit Abschlägen von 1,8 Prozent bei 5,97 EUR. Der Kurs der EVOTEC SE-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 5,92 EUR nach. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 6,02 EUR. Von der EVOTEC SE-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 234.630 Stück gehandelt.

Am 28.03.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 14,77 EUR an. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 147,61 Prozent hinzugewinnen. Am 08.08.2024 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 5,06 EUR ab. Mit einem Kursverlust von 15,17 Prozent würde die EVOTEC SE-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR. Im Vorjahr hatte EVOTEC SE 0,000 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Experten gaben als mittleres Kursziel 9,68 EUR an.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte EVOTEC SE am 06.11.2024 vor. Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,22 EUR vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -0,22 EUR erwirtschaftet worden. Das vergangene Quartal hat EVOTEC SE mit einem Umsatz von insgesamt 184,89 Mio. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 196,28 Mio. EUR erwirtschaftet worden waren, um 5,80 Prozent verringert.

Experten prognostizieren für das Jahr 2024 einen Verlust in Höhe von -0,762 EUR je EVOTEC SE-Aktie.

