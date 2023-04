EVOTEC SE Aktie News: EVOTEC SE am Freitagmittag leichter

Aktien in diesem Artikel EVOTEC 16,72 EUR

Um 11:43 Uhr fiel die EVOTEC SE-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 1,7 Prozent auf 16,31 EUR ab. Das bisherige Tagestief markierte EVOTEC SE-Aktie bei 16,27 EUR. Mit einem Wert von 16,51 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 71.483 EVOTEC SE-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 05.08.2022 markierte das Papier bei 29,71 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der EVOTEC SE-Aktie ist somit 45,12 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 14,80 EUR am 28.12.2022. Mit Abgaben von 10,17 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 31,83 EUR.

Am 29.08.2022 hat EVOTEC SE die Kennzahlen zum am 30.06.2022 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das EPS wurde auf einen Verlust von -0,16 EUR je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren 0,82 EUR je Aktie erzielt worden. Der Umsatz wurde auf 172,20 EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 159,66 EUR umgesetzt worden waren.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q1 2023 dürfte EVOTEC SE am 10.05.2023 präsentieren. Die Veröffentlichung der EVOTEC SE-Ergebnisse für Q1 2024 erwarten Experten am 08.05.2024.

Den erwarteten Gewinn je EVOTEC SE-Aktie für das Jahr 2021 setzen Experten auf 1,48 EUR fest.

EVOTEC-Aktie mit kräftigen Verlusten: EVOTEC von Cyber-Attacke betroffen

März 2023: Das sind die Expertenmeinungen zur EVOTEC SE-Aktie

EVOTEC-Aktie gefragt: EVOTEC überzeugt beim Umsatz und patzt beim operativen Gewinn - Partnerschaft mit Bristol Myers Squibb erneuert

