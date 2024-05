EVOTEC SE Aktie News: EVOTEC SE am Dienstagvormittag stärker

Aktie im Fokus

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von EVOTEC SE. Die EVOTEC SE-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,4 Prozent auf 9,22 EUR.

Die EVOTEC SE-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 09:06 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,4 Prozent auf 9,22 EUR. In der Spitze gewann die EVOTEC SE-Aktie bis auf 9,32 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 9,25 EUR. Bisher wurden via XETRA 59.961 EVOTEC SE-Aktien gekauft oder verkauft.

Der Anteilsschein kletterte am 26.07.2023 auf bis zu 24,44 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. 165,08 Prozent Plus fehlen der EVOTEC SE-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Bei 8,52 EUR fiel das Papier am 24.04.2024 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit dem aktuellen Kurs notiert die EVOTEC SE-Aktie 8,22 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Jahr 2023 erhielten EVOTEC SE-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,000 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,000 EUR. Das durchschnittliche Kursziel der EVOTEC SE-Aktie wird bei 15,50 EUR angegeben.

Die Bilanz zum am 31.03.2024 beendeten Jahresviertel veröffentlichte EVOTEC SE am 22.05.2024. Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,12 EUR je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei EVOTEC SE ein EPS von -0,15 EUR in den Büchern gestanden. Der Umsatz lag bei 208,73 Mio. EUR – das entspricht einem Abschlag von 13,28 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 240,69 Mio. EUR erwirtschaftet worden.

Am 14.08.2024 dürfte die Q2 2024-Bilanz von EVOTEC SE veröffentlicht werden. Schätzungsweise am 13.08.2025 dürfte EVOTEC SE die Q2 2025-Finanzergebnisse präsentieren.

In der EVOTEC SE-Bilanz dürfte laut Analysten 2024 -0,157 EUR je Aktie an Verlust ausgewiesen werden.

