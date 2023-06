EVOTEC SE Aktie News: EVOTEC SE reagiert am Mittag positiv

Fokus auf Aktienkurs

Die Aktie von EVOTEC SE zählt am Mittwochmittag zu den bestplatzierten des Tages. Das Papier von EVOTEC SE legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 1,7 Prozent auf 20,37 EUR.

Um 11:47 Uhr stieg die EVOTEC SE-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 1,7 Prozent auf 20,37 EUR. Die EVOTEC SE-Aktie legte bis auf 20,37 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Bei 20,10 EUR eröffnete der Anteilsschein. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 64.270 EVOTEC SE-Aktien.

Am 05.08.2022 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 29,71 EUR. Derzeit notiert die EVOTEC SE-Aktie damit 31,44 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 14,80 EUR. Dieser Wert wurde am 28.12.2022 erreicht. Der derzeitige Kurs der EVOTEC SE-Aktie liegt somit 37,64 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 31,83 EUR für die EVOTEC SE-Aktie aus.

Am 29.08.2022 äußerte sich EVOTEC SE zu den Kennzahlen des am 30.06.2022 ausgelaufenen Quartals. Es wurde ein Verlust je Aktie von -0,16 EUR gegenüber -0,41 EUR im Vorjahresquartal verkündet. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 172,20 EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 4,57 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte EVOTEC SE einen Umsatz von 164,67 EUR eingefahren.

Die EVOTEC SE-Bilanz für Q2 2023 wird am 09.08.2023 erwartet. Experten erwarten die Q2 2024-Kennzahlen am 08.08.2024.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2021 auf 1,48 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur EVOTEC SE-Aktie

EVOTEC-Aktie gesucht: Analyst schraubt Kursziel für EVOTEC kräftig hoch

Veränderungen in der DAX-Familie: EVOTEC, KRONES, Software AG und Redcare Pharmacy rücken in MDax auf

EVOTEC-Aktie tiefer: RBC belässt EVOTEC auf 'Outperform' - Ziel 28 Euro