EVOTEC SE Aktie News: EVOTEC SE verliert am Mittag

So entwickelt sich EVOTEC SE

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von EVOTEC SE. Die EVOTEC SE-Aktie notierte zuletzt im XETRA-Handel in Rot und verlor 4,8 Prozent auf 22,65 EUR.

Die Aktie verlor um 11:48 Uhr in der XETRA-Sitzung 4,8 Prozent auf 22,65 EUR. Die höchsten Verluste verbuchte die EVOTEC SE-Aktie bis auf 21,13 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 21,34 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 528.887 EVOTEC SE-Aktien.

Bei 29,71 EUR markierte der Titel am 05.08.2022 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Derzeit notiert die EVOTEC SE-Aktie damit 23,76 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 28.12.2022 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 14,80 EUR ab. Der derzeitige Kurs der EVOTEC SE-Aktie liegt somit 53,04 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 28,80 EUR.

Am 29.08.2022 hat EVOTEC SE die Kennzahlen zum am 30.06.2022 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Dabei wurde ein Verlust je Aktie von -0,16 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -0,41 EUR je Aktie erwirtschaftet worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 172,20 EUR – ein Plus von 4,57 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem EVOTEC SE 164,67 EUR erwirtschaftet hatte.

Die Vorlage der Q2 2023-Finanzergebnisse wird am 29.08.2023 erwartet. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q2 2024-Bilanz auf den 08.08.2024.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass EVOTEC SE einen Gewinn von 1,48 EUR je Aktie in der Bilanz 2021 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur EVOTEC SE-Aktie

TecDAX-Wert EVOTEC SE-Aktie: So viel Verlust hätte ein frühes Investment in EVOTEC SE bedeutet

TecDAX-Wert EVOTEC SE-Aktie: So viel Gewinn hätte eine frühe EVOTEC SE-Investition eingebracht

EVOTEC-Aktie im Plus: EVOTEC und Bristol Myers Squibb bauen Neurologie-Partnerschaft aus - Bristol Myers Squibb-Aktien schwächer