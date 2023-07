EVOTEC SE Aktie News: EVOTEC SE verliert am Freitagvormittag kräftig

Aktienentwicklung

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von EVOTEC SE. Der EVOTEC SE-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 8,0 Prozent auf 21,88 EUR.

Die Aktie verlor um 09:05 Uhr in der XETRA-Sitzung 8,0 Prozent auf 21,88 EUR. Das Tagestief markierte die EVOTEC SE-Aktie bei 21,13 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 21,34 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 119.632 EVOTEC SE-Aktien.

Am 05.08.2022 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 29,71 EUR an. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 35,79 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 14,80 EUR. Dieser Wert wurde am 28.12.2022 erreicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 32,36 Prozent unter dem aktuellen Kurs der EVOTEC SE-Aktie.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 28,80 EUR an.

Am 29.08.2022 hat EVOTEC SE die Kennzahlen zum am 30.06.2022 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Verlust je Aktie wurde auf -0,16 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das EVOTEC SE ein Ergebnis je Aktie von -0,41 EUR vermeldet. EVOTEC SE hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 172,20 EUR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 4,57 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 164,67 EUR erwirtschaftet worden waren.

Mit der Q2 2023-Bilanzvorlage von EVOTEC SE wird am 29.08.2023 gerechnet. Mit der Präsentation der Q2 2024-Finanzergebnisse von EVOTEC SE rechnen Experten am 08.08.2024.

Für das Jahr 2021 gehen Analysten von einem EVOTEC SE-Gewinn in Höhe von 1,48 EUR je Aktie aus.

