EVOTEC SE Aktie News: EVOTEC SE am Vormittag gefragt

So bewegt sich EVOTEC SE

Die Aktie von EVOTEC SE zählt am Montagvormittag zu den bestplatzierten des Tages. Die EVOTEC SE-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 2,6 Prozent auf 7,44 EUR.

Werte in diesem Artikel

Um 09:06 Uhr stieg die EVOTEC SE-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 2,6 Prozent auf 7,44 EUR. Die EVOTEC SE-Aktie zog in der Spitze bis auf 7,44 EUR an. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 7,30 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 112.901 EVOTEC SE-Aktien umgesetzt.

Am 15.11.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 10,62 EUR an. Das 52-Wochen-Hoch könnte die EVOTEC SE-Aktie mit einem Kursplus von 42,74 Prozent wieder erreichen. Kursverluste drückten das Papier am 07.04.2025 auf bis zu 5,06 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 31,99 Prozent unter dem aktuellen Kurs der EVOTEC SE-Aktie.

Für EVOTEC SE-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,000 EUR ausgeschüttet werden. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 9,60 EUR.

Die Bilanz zum am 31.03.2025 abgelaufenen Quartal legte EVOTEC SE am 06.05.2025 vor. Das EPS wurde auf einen Verlust von -0,18 EUR je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,12 EUR je Aktie erzielt worden. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 4,19 Prozent zurück. Hier wurden 199,98 Mio. EUR gegenüber 208,73 Mio. EUR im Vorjahreszeitraum generiert.

Experten gehen davon aus, dass EVOTEC SE im Jahr 2025 -0,488 EUR je Aktie Verlust verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

