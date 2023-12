EVOTEC SE Aktie News: EVOTEC SE tendiert am Donnerstagvormittag nordwärts

Kursentwicklung im Fokus

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von EVOTEC SE. Das Papier von EVOTEC SE konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,6 Prozent auf 21,50 EUR.

Im XETRA-Handel gewannen die EVOTEC SE-Papiere um 09:04 Uhr 0,6 Prozent. Bei 21,58 EUR markierte die EVOTEC SE-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 21,44 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 5.343 EVOTEC SE-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 25.07.2023 bei 24,44 EUR. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 13,67 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 28.12.2022 bei 14,80 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 31,16 Prozent.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 25,40 EUR.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte EVOTEC SE am 08.11.2023. Es wurde ein Verlust je Aktie von -0,22 EUR gegenüber -0,16 EUR im Vorjahresquartal verkündet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 196,28 EUR – ein Plus von 13,98 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem EVOTEC SE 172,20 EUR erwirtschaftet hatte.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2023 dürfte EVOTEC SE am 28.03.2024 präsentieren.

Beim Gewinn 2021 gehen Experten vorab davon aus, dass EVOTEC SE ein EPS in Höhe von 1,48 EUR in den Büchern stehen haben wird.

