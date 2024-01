EVOTEC SE Aktie News: EVOTEC SE verzeichnet am Mittag Verluste

Blick auf EVOTEC SE-Kurs

Die Aktie von EVOTEC SE gehört am Montagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Zuletzt ging es für die EVOTEC SE-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 2,7 Prozent auf 14,05 EUR.

Die EVOTEC SE-Aktie notierte um 11:47 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 2,7 Prozent auf 14,05 EUR. Die EVOTEC SE-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 13,93 EUR ab. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 14,31 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 298.939 EVOTEC SE-Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (24,44 EUR) erklomm das Papier am 25.07.2023. Derzeit notiert die EVOTEC SE-Aktie damit 42,51 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 29.01.2024 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 13,93 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die EVOTEC SE-Aktie 0,90 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 23,90 EUR je EVOTEC SE-Aktie an.

Die Bilanz zum am 30.09.2023 abgelaufenen Quartal legte EVOTEC SE am 08.11.2023 vor. Das EPS lag bei -0,22 EUR. Ein Jahr zuvor waren -0,16 EUR je Aktie erzielt worden. Das vergangene Quartal hat EVOTEC SE mit einem Umsatz von insgesamt 196,28 EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 172,20 EUR erwirtschaftet worden waren, um 13,98 Prozent gesteigert.

Am 24.04.2024 dürfte die Q4 2023-Bilanz von EVOTEC SE veröffentlicht werden. Einen Blick in die Q4 2024-Bilanz können EVOTEC SE-Anleger Experten zufolge am 27.03.2025 werfen.

Analysten gehen davon aus, dass EVOTEC SE 2022 einen Verlust in Höhe von -0,717 EUR je Aktie ausweisen dürften.

