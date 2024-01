EVOTEC SE Aktie News: EVOTEC SE tendiert am Vormittag tiefer

EVOTEC SE im Blick

Die Aktie von EVOTEC SE gehört am Montagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Zuletzt fiel die EVOTEC SE-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 0,4 Prozent auf 14,38 EUR ab.

Die Aktie notierte um 09:06 Uhr mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 0,4 Prozent auf 14,38 EUR. Die EVOTEC SE-Aktie sank bis auf 14,28 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 14,31 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 21.431 EVOTEC SE-Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (24,44 EUR) erklomm das Papier am 25.07.2023. Mit einem Zuwachs von 69,96 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 19.01.2024 (14,06 EUR). Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der EVOTEC SE-Aktie 2,26 Prozent sinken.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 23,90 EUR.

Am 08.11.2023 legte EVOTEC SE die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2023 endete, vor. Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,22 EUR vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -0,16 EUR erwirtschaftet worden. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 13,98 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 196,28 EUR, während im Vorjahreszeitraum 172,20 EUR ausgewiesen worden waren.

Voraussichtlich am 24.04.2024 dürfte EVOTEC SE Anlegern einen Blick in die Q4 2023-Bilanz gewähren. Mit der Präsentation der Q4 2024-Finanzergebnisse von EVOTEC SE rechnen Experten am 27.03.2025.

Der Verlust 2022 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf -0,717 EUR je EVOTEC SE-Aktie belaufen.

