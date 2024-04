EVOTEC SE Aktie News: EVOTEC SE am Montagvormittag gefragt

So bewegt sich EVOTEC SE

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von EVOTEC SE. Zuletzt konnte die Aktie von EVOTEC SE zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 3,0 Prozent auf 9,52 EUR.

Das Papier von EVOTEC SE legte um 09:06 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 3,0 Prozent auf 9,52 EUR. In der Spitze legte die EVOTEC SE-Aktie bis auf 9,58 EUR zu. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 9,55 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 77.575 EVOTEC SE-Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 26.07.2023 auf bis zu 24,44 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der EVOTEC SE-Aktie liegt somit 61,07 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Kursverluste drückten das Papier am 24.04.2024 auf bis zu 8,52 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 10,46 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR. Im Vorjahr hatte EVOTEC SE 0,000 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 20,90 EUR je EVOTEC SE-Aktie aus.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte EVOTEC SE am 08.11.2023. Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,22 EUR vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -0,16 EUR erwirtschaftet worden. Auf der Umsatzseite standen 196,28 Mio. EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 172,20 Mio. EUR umgesetzt.

Am 22.05.2024 dürfte die Q1 2024-Bilanz von EVOTEC SE veröffentlicht werden. Experten kalkulieren am 08.05.2025 mit der Veröffentlichung der Q1 2025-Bilanz von EVOTEC SE.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2024 liegen bei durchschnittlich 0,039 EUR je EVOTEC SE-Aktie.

