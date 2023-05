EVOTEC SE Aktie News: EVOTEC SE gibt am Montagmittag nach

Aktien in diesem Artikel EVOTEC 20,28 EUR

Die EVOTEC SE-Aktie musste um 11:46 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 0,9 Prozent auf 20,19 EUR abwärts. Die höchsten Verluste verbuchte die EVOTEC SE-Aktie bis auf 20,17 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 20,50 EUR. Der Tagesumsatz der EVOTEC SE-Aktie belief sich zuletzt auf 24.841 Aktien.

Am 05.08.2022 erreichte der Anteilsschein mit 29,71 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die EVOTEC SE-Aktie mit einem Kursplus von 47,15 Prozent wieder erreichen. Am 28.12.2022 gab der Anteilsschein bis auf 14,80 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Der derzeitige Kurs der EVOTEC SE-Aktie liegt somit 36,42 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 31,83 EUR für die EVOTEC SE-Aktie.

Am 29.08.2022 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2022 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das EPS wurde auf einen Verlust von -0,16 EUR je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,41 EUR je Aktie erzielt worden. EVOTEC SE hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 172,20 EUR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 4,57 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 164,67 EUR erwirtschaftet worden waren.

Voraussichtlich am 09.08.2023 dürfte EVOTEC SE Anlegern einen Blick in die Q2 2023-Bilanz gewähren. Mit der Vorlage der Q2 2024-Bilanz von EVOTEC SE rechnen Experten am 08.08.2024.

Den erwarteten Gewinn je EVOTEC SE-Aktie für das Jahr 2021 setzen Experten auf 1,48 EUR fest.

Redaktion finanzen.net

