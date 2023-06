EVOTEC SE Aktie News: EVOTEC SE reagiert am Vormittag positiv

Notierung im Blick

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von EVOTEC SE. Die Aktionäre schickten das Papier von EVOTEC SE nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,9 Prozent auf 20,89 EUR.

Um 09:05 Uhr sprang die EVOTEC SE-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,9 Prozent auf 20,89 EUR zu. Die EVOTEC SE-Aktie zog in der Spitze bis auf 21,00 EUR an. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 20,80 EUR. Bisher wurden heute 26.169 EVOTEC SE-Aktien gehandelt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (29,71 EUR) erklomm das Papier am 05.08.2022. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 42,22 Prozent. Bei 14,80 EUR erreichte der Anteilsschein am 28.12.2022 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die EVOTEC SE-Aktie mit einem Verlust von 29,15 Prozent wieder erreichen.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die EVOTEC SE-Aktie bei 31,83 EUR.

EVOTEC SE ließ sich am 29.08.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,16 EUR. Im Vorjahresquartal hatten -0,41 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 4,57 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 172,20 EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 164,67 EUR in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q2 2023-Finanzergebnisse wird für den 09.08.2023 terminiert. Einen Blick in die Q2 2024-Bilanz können EVOTEC SE-Anleger Experten zufolge am 08.08.2024 werfen.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass EVOTEC SE einen Gewinn von 1,48 EUR je Aktie in der Bilanz 2021 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur EVOTEC SE-Aktie

EVOTEC-Aktie gesucht: Analyst schraubt Kursziel für EVOTEC kräftig hoch

Veränderungen in der DAX-Familie: EVOTEC, KRONES, Software AG und Redcare Pharmacy rücken in MDax auf

EVOTEC-Aktie tiefer: RBC belässt EVOTEC auf 'Outperform' - Ziel 28 Euro