EVOTEC SE Aktie News: EVOTEC SE am Dienstagvormittag mit positiven Vorzeichen

Die Aktie von EVOTEC SE gehört am Dienstagvormittag zu den Performance-Besten des Tages. Das Papier von EVOTEC SE legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 1,1 Prozent auf 20,93 EUR.

Die EVOTEC SE-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 09:05 Uhr 1,1 Prozent im Plus bei 20,93 EUR. In der Spitze gewann die EVOTEC SE-Aktie bis auf 20,99 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 20,99 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 8.133 EVOTEC SE-Aktien.

Am 25.07.2023 markierte das Papier bei 24,44 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die EVOTEC SE-Aktie 16,77 Prozent zulegen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 28.12.2022 (14,80 EUR). Das 52-Wochen-Tief könnte die EVOTEC SE-Aktie mit einem Verlust von 29,29 Prozent wieder erreichen.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 28,00 EUR je EVOTEC SE-Aktie aus.

Am 29.08.2022 hat EVOTEC SE die Kennzahlen zum am 30.06.2022 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. EVOTEC SE hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -0,16 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0,41 EUR je Aktie gewesen. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 4,57 Prozent auf 172,20 EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 164,67 EUR in den Büchern gestanden.

Mit der Q3 2023-Bilanzvorlage von EVOTEC SE wird am 08.11.2023 gerechnet. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2024-Bilanz auf den 12.11.2024.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2021 auf 1,48 EUR je Aktie belaufen.

