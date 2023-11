EVOTEC SE Aktie News: EVOTEC SE am Mittag stärker

Fokus auf Aktienkurs

Die Aktie von EVOTEC SE gehört am Mittwochmittag zu den Performance-Besten des Tages. Zuletzt ging es für das EVOTEC SE-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 1,6 Prozent auf 18,28 EUR.

Werte in diesem Artikel

Das Papier von EVOTEC SE legte um 11:46 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 1,6 Prozent auf 18,28 EUR. Bei 18,36 EUR markierte die EVOTEC SE-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 18,00 EUR. Bisher wurden heute 66.411 EVOTEC SE-Aktien gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 25.07.2023 bei 24,44 EUR. Mit einem Zuwachs von 33,70 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 28.12.2022 bei 14,80 EUR. Der aktuelle Kurs der EVOTEC SE-Aktie ist somit 19,04 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Experten gaben als mittleres Kursziel 25,40 EUR an.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte EVOTEC SE am 08.11.2023. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,22 EUR. Im Vorjahresquartal waren -0,16 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Umsatzseitig wurden 196,28 EUR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte EVOTEC SE 172,20 EUR umgesetzt.

EVOTEC SE dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2023 voraussichtlich am 28.03.2024 präsentieren.

Den erwarteten Gewinn je EVOTEC SE-Aktie für das Jahr 2021 setzen Experten auf 1,48 EUR fest.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur EVOTEC SE-Aktie

XETRA-Handel So steht der TecDAX am Nachmittag

Handel in Frankfurt: TecDAX mittags in der Verlustzone

TecDAX-Papier EVOTEC SE-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem n Investment in EVOTEC SE von vor 5 Jahren angefallen