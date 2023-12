EVOTEC SE Aktie News: Anleger trennen sich am Nachmittag vermehrt von EVOTEC SE

Blick auf EVOTEC SE-Kurs

Die Aktie von EVOTEC SE gehört am Freitagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die EVOTEC SE-Aktie musste zuletzt im XETRA-Handel abgeben und fiel um 1,1 Prozent auf 21,28 EUR.

Die Aktie notierte um 14:05 Uhr mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 1,1 Prozent auf 21,28 EUR. Den tiefsten Stand des Tages markierte die EVOTEC SE-Aktie bisher bei 21,13 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 21,53 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 140.731 EVOTEC SE-Aktien den Besitzer.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (24,44 EUR) erklomm das Papier am 25.07.2023. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 14,85 Prozent. Der Anteilsschein verbuchte am 29.12.2022 Kursverluste bis auf 14,84 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die EVOTEC SE-Aktie 43,40 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die EVOTEC SE-Aktie bei 25,40 EUR.

EVOTEC SE ließ sich am 08.11.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,22 EUR je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei EVOTEC SE ein EPS von -0,16 EUR in den Büchern gestanden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 196,28 EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 13,98 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte EVOTEC SE einen Umsatz von 172,20 EUR eingefahren.

Die Vorlage der Q4 2023-Finanzergebnisse wird am 28.03.2024 erwartet.

Experten taxieren den EVOTEC SE-Gewinn für das Jahr 2021 auf 1,48 EUR je Aktie.

