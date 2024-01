EVOTEC SE Aktie News: EVOTEC SE zieht am Dienstagvormittag an

Fokus auf Aktienkurs

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Dienstagvormittag der Anteilsschein von EVOTEC SE. Die Aktionäre schickten das Papier von EVOTEC SE nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 1,4 Prozent auf 14,50 EUR.

Die Aktie legte um 09:06 Uhr in der XETRA-Sitzung 1,4 Prozent auf 14,50 EUR zu. Kurzfristig markierte die EVOTEC SE-Aktie bei 14,59 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Bei 14,50 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wechselten 15.923 EVOTEC SE-Aktien den Besitzer.

Am 25.07.2023 erreichte der Anteilsschein mit 24,44 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 68,55 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der EVOTEC SE-Aktie. Kursverluste drückten das Papier am 29.01.2024 auf bis zu 13,93 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die EVOTEC SE-Aktie mit einem Verlust von 3,97 Prozent wieder erreichen.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 23,90 EUR.

EVOTEC SE gewährte am 08.11.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2023 abgelaufenen Quartals. Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf -0,22 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,16 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 196,28 EUR – ein Plus von 13,98 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem EVOTEC SE 172,20 EUR erwirtschaftet hatte.

Voraussichtlich am 24.04.2024 dürfte EVOTEC SE Anlegern einen Blick in die Q4 2023-Bilanz gewähren. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q4 2024 rechnen Experten am 27.03.2025.

Analysten erwarten für 2022 einen Verlust in Höhe von -0,717 EUR je EVOTEC SE-Aktie.

