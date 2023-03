EVOTEC SE Aktie News: EVOTEC SE zeigt sich am Donnerstagmittag freundlich

Die EVOTEC SE-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 11:47 Uhr 0,9 Prozent im Plus bei 19,27 EUR. Den höchsten Stand des Tages erreichte die EVOTEC SE-Aktie bisher bei 19,50 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 19,20 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 84.025 EVOTEC SE-Aktien den Besitzer.

Mit einem Kursgewinn bis auf 29,71 EUR erreichte der Titel am 05.08.2022 ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 35,14 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 28.12.2022 gab der Anteilsschein bis auf 14,80 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 30,20 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Das durchschnittliche Kursziel der EVOTEC SE-Aktie wird bei 32,00 EUR angegeben.

Die Bilanz zum am 30.06.2022 abgelaufenen Quartal legte EVOTEC SE am 29.08.2022 vor. EVOTEC SE vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,16 EUR. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 0,82 EUR je Aktie erwirtschaftet. EVOTEC SE hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 172,20 EUR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 7,86 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 159,66 EUR erwirtschaftet worden waren.

Die EVOTEC SE-Bilanz für Q1 2023 wird am 10.05.2023 erwartet. Mit der Vorlage der Q1 2024-Bilanz von EVOTEC SE rechnen Experten am 08.05.2024.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass EVOTEC SE einen Gewinn von 1,48 EUR je Aktie in der Bilanz 2021 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: REMY GABALDA/AFP/Getty Images