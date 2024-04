EVOTEC SE Aktie News: EVOTEC SE legt am Mittag zu

Aktie im Blick

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von EVOTEC SE. Zuletzt sprang die EVOTEC SE-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 2,2 Prozent auf 9,84 EUR zu.

Um 11:47 Uhr stieg die EVOTEC SE-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 2,2 Prozent auf 9,84 EUR. Im Tageshoch stieg die EVOTEC SE-Aktie bis auf 9,96 EUR. Mit einem Wert von 9,91 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 784.131 EVOTEC SE-Aktien.

Am 26.07.2023 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 24,44 EUR. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 148,50 Prozent hinzugewinnen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 24.04.2024 bei 8,52 EUR. Der derzeitige Kurs der EVOTEC SE-Aktie liegt somit 15,43 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,000 EUR, nach 0,000 EUR im Jahr 2023. Analysten bewerten die EVOTEC SE-Aktie im Durchschnitt mit 20,90 EUR.

Am 08.11.2023 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2023 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Verlust je Aktie wurde auf -0,22 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das EVOTEC SE ein Ergebnis je Aktie von -0,16 EUR vermeldet. Auf der Umsatzseite standen 196,28 Mio. EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 172,20 Mio. EUR umgesetzt.

Die kommende Q1 2024-Kennzahlen werden voraussichtlich am 22.05.2024 veröffentlicht. Schätzungsweise am 08.05.2025 dürfte EVOTEC SE die Q1 2025-Finanzergebnisse präsentieren.

Für das Jahr 2024 gehen Analysten von einem EVOTEC SE-Gewinn in Höhe von 0,039 EUR je Aktie aus.

