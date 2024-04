EVOTEC SE Aktie News: EVOTEC SE reagiert am Vormittag positiv

EVOTEC SE im Fokus

Die Aktie von EVOTEC SE zählt am Dienstagvormittag zu den bestplatzierten des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von EVOTEC SE nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 2,2 Prozent auf 9,84 EUR.

Um 09:06 Uhr konnte die Aktie von EVOTEC SE zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 2,2 Prozent auf 9,84 EUR. Bei 9,96 EUR markierte die EVOTEC SE-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 9,91 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 114.578 EVOTEC SE-Aktien den Besitzer.

Am 26.07.2023 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 24,44 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 148,37 Prozent. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 24.04.2024 (8,52 EUR). Mit dem aktuellen Kurs notiert die EVOTEC SE-Aktie 15,49 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,000 EUR, nach 0,000 EUR im Jahr 2023. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 20,90 EUR für die EVOTEC SE-Aktie aus.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte EVOTEC SE am 08.11.2023 vor. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,22 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte EVOTEC SE -0,16 EUR je Aktie generiert. EVOTEC SE hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 196,28 Mio. EUR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 13,98 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 172,20 Mio. EUR erwirtschaftet worden waren.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 22.05.2024 erfolgen. Experten terminieren die Vorlage der Q1 2025-Bilanz auf den 08.05.2025.

Den erwarteten Gewinn je EVOTEC SE-Aktie für das Jahr 2024 setzen Experten auf 0,039 EUR fest.

