EVOTEC SE Aktie News: EVOTEC SE am Dienstagmittag mit Kurseinbußen

Die Aktie verlor um 11:35 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,4 Prozent auf 19,95 EUR. Die EVOTEC SE-Aktie sank bis auf 19,94 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 20,07 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 45.309 EVOTEC SE-Aktien.

Am 05.08.2022 markierte das Papier bei 29,71 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von mindestens 48,92 Prozent könnte die EVOTEC SE-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 14,80 EUR. Dieser Wert wurde am 28.12.2022 erreicht. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 25,81 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 31,83 EUR für die EVOTEC SE-Aktie.

Am 29.08.2022 äußerte sich EVOTEC SE zu den Kennzahlen des am 30.06.2022 ausgelaufenen Quartals. Dabei wurde ein Verlust je Aktie von -0,16 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -0,41 EUR je Aktie erwirtschaftet worden. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 4,57 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 172,20 EUR umgesetzt, gegenüber 164,67 EUR im Vorjahreszeitraum.

EVOTEC SE dürfte die Finanzergebnisse für Q2 2023 voraussichtlich am 09.08.2023 präsentieren. Einen Blick in die Q2 2024-Bilanz können EVOTEC SE-Anleger Experten zufolge am 08.08.2024 werfen.

Beim Gewinn 2021 gehen Experten vorab davon aus, dass EVOTEC SE ein EPS in Höhe von 1,48 EUR in den Büchern stehen haben wird.

Keine DAX-Änderungen erwartet - EVOTEC-Aktie und Software-Aktie könnten im MDAX landen - Aktien kaum bewegt

EVOTEC-Aktie springt hoch: EVOTEC bestätigt Jahresziele trotz Cyberangriff

EVOTEC-Aktie springt zweistellig hoch: EVOTEC geht strategische Biosimilars-Partnerschaft mit Sandoz ein

