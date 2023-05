EVOTEC SE Aktie News: EVOTEC SE gibt am Nachmittag ab

Aktien in diesem Artikel EVOTEC 19,96 EUR

-1,58% Charts

News

Analysen

Die EVOTEC SE-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 15:52 Uhr um 0,4 Prozent auf 19,97 EUR ab. Die Abwärtsbewegung der EVOTEC SE-Aktie ging bis auf 19,86 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 20,07 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 126.259 EVOTEC SE-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 05.08.2022 bei 29,71 EUR. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 48,81 Prozent hinzugewinnen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 28.12.2022 bei 14,80 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die EVOTEC SE-Aktie derzeit noch 25,87 Prozent Luft nach unten.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 31,83 EUR für die EVOTEC SE-Aktie.

Am 29.08.2022 lud EVOTEC SE zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2022 endete. Es wurde ein Verlust je Aktie von -0,16 EUR gegenüber -0,41 EUR im Vorjahresquartal verkündet. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 4,57 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 172,20 EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 164,67 EUR in den Büchern gestanden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q2 2023 dürfte EVOTEC SE am 09.08.2023 präsentieren. Am 08.08.2024 wird EVOTEC SE schätzungsweise die Ergebnisse für Q2 2024 präsentieren.

Experten gehen davon aus, dass EVOTEC SE im Jahr 2021 1,48 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur EVOTEC SE-Aktie

Keine DAX-Änderungen erwartet - EVOTEC-Aktie und Software-Aktie könnten im MDAX landen - Aktien kaum bewegt

EVOTEC-Aktie springt hoch: EVOTEC bestätigt Jahresziele trotz Cyberangriff

EVOTEC-Aktie springt zweistellig hoch: EVOTEC geht strategische Biosimilars-Partnerschaft mit Sandoz ein

Ausgewählte Hebelprodukte auf EVOTEC SE Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf EVOTEC SE Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf EVOTEC SE

Bildquellen: REMY GABALDA/AFP/Getty Images