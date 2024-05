EVOTEC SE Aktie News: EVOTEC SE am Donnerstagvormittag leichter

Aktie im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von EVOTEC SE. Die EVOTEC SE-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,5 Prozent im Minus bei 8,46 EUR.

Die Aktie verlor um 09:06 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,5 Prozent auf 8,46 EUR. Die größten Abgaben verzeichnete die EVOTEC SE-Aktie bis auf 8,28 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 8,46 EUR. Der Tagesumsatz der EVOTEC SE-Aktie belief sich zuletzt auf 246.904 Aktien.

Am 26.07.2023 markierte das Papier bei 24,44 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die EVOTEC SE-Aktie 189,06 Prozent zulegen. Am 30.05.2024 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 8,28 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Abschläge von 2,13 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

EVOTEC SE-Anleger erhielten im Jahr 2023 eine Dividende von 0,000 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,000 EUR aus. Experten gaben als mittleres Kursziel 15,50 EUR an.

EVOTEC SE veröffentlichte am 22.05.2024 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2024 abgelaufenen Jahresviertel. Es wurde ein Verlust je Aktie von -0,12 EUR gegenüber -0,15 EUR im Vorjahresquartal verkündet. Das vergangene Quartal hat EVOTEC SE mit einem Umsatz von insgesamt 208,73 Mio. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 240,69 Mio. EUR erwirtschaftet worden waren, um 13,28 Prozent verringert.

Die Kennzahlen für Q2 2024 dürfte EVOTEC SE am 14.08.2024 präsentieren. Die Veröffentlichung der EVOTEC SE-Ergebnisse für Q2 2025 erwarten Experten am 13.08.2025.

Beim EPS gehen Experten im Vorfeld davon aus, dass EVOTEC SE 2024 einen Verlust in Höhe von -0,157 EUR ausweisen wird.

