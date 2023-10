EVOTEC SE Aktie News: Anleger greifen bei EVOTEC SE am Mittag zu

Aktienkurs im Fokus

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von EVOTEC SE. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,7 Prozent auf 16,07 EUR zu.

Werte in diesem Artikel

Das Papier von EVOTEC SE legte um 11:47 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 0,7 Prozent auf 16,07 EUR. In der Spitze legte die EVOTEC SE-Aktie bis auf 16,26 EUR zu. Den Handelstag beging das Papier bei 16,13 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 46.183 EVOTEC SE-Aktien umgesetzt.

Der Anteilsschein kletterte am 25.07.2023 auf bis zu 24,44 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die EVOTEC SE-Aktie somit 34,25 Prozent niedriger. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 14,80 EUR. Dieser Wert wurde am 28.12.2022 erreicht. Abschläge von 7,90 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 28,00 EUR.

Die Bilanz zum am 30.06.2022 abgelaufenen Quartal legte EVOTEC SE am 29.08.2022 vor. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,16 EUR. Im Vorjahresquartal hatten -0,16 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 0,00 Prozent auf 172,20 EUR aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 172,20 EUR erwirtschaftet worden.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2023 wird am 08.11.2023 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Die Q3 2024-Finanzergebnisse könnte EVOTEC SE möglicherweise am 12.11.2024 präsentieren.

Analysten erwarten für 2021 einen Gewinn in Höhe von 1,48 EUR je EVOTEC SE-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur EVOTEC SE-Aktie

Handel in Frankfurt: MDAX sackt schlussendlich ab

Schwacher Handel: TecDAX zeigt sich schlussendlich schwächer

Gute Stimmung in Frankfurt: So steht der MDAX am Freitagnachmittag