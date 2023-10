EVOTEC SE Aktie News: EVOTEC SE am Nachmittag mit Verlusten

Aktie im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von EVOTEC SE. Der EVOTEC SE-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 2,3 Prozent auf 15,59 EUR.

Der EVOTEC SE-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 15:51 Uhr verlor das Papier 2,3 Prozent auf 15,59 EUR. Die EVOTEC SE-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 15,53 EUR ab. Bei 16,13 EUR eröffnete der Anteilsschein. Die Anzahl der bisher gehandelten EVOTEC SE-Aktien beläuft sich auf 169.274 Stück.

Bei 24,44 EUR markierte der Titel am 25.07.2023 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Gewinne von 56,77 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Bei einem Wert von 14,80 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (28.12.2022). Der aktuelle Kurs der EVOTEC SE-Aktie ist somit 5,07 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Analysten bewerten die EVOTEC SE-Aktie im Durchschnitt mit 28,00 EUR.

EVOTEC SE gewährte am 29.08.2022 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2022 abgelaufenen Quartals. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,16 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte EVOTEC SE -0,16 EUR je Aktie generiert. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 0,00 Prozent auf 172,20 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 172,20 EUR in den Büchern gestanden.

Am 08.11.2023 dürfte die Q3 2023-Bilanz von EVOTEC SE veröffentlicht werden. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2024 rechnen Experten am 12.11.2024.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2021 auf 1,48 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

