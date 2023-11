EVOTEC SE Aktie News: EVOTEC SE am Vormittag stärker

Fokus auf Aktienkurs

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von EVOTEC SE. Zuletzt wies die EVOTEC SE-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 1,0 Prozent auf 18,52 EUR nach oben.

Um 09:02 Uhr stieg die EVOTEC SE-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 1,0 Prozent auf 18,52 EUR. Die EVOTEC SE-Aktie legte bis auf 18,64 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 18,50 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 8.408 EVOTEC SE-Aktien den Besitzer.

Am 25.07.2023 erreichte der Anteilsschein mit 24,44 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 31,97 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Bei 14,80 EUR fiel das Papier am 28.12.2022 auf ein 52-Wochen-Tief. Der aktuelle Kurs der EVOTEC SE-Aktie ist somit 20,09 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 25,40 EUR.

EVOTEC SE gewährte am 08.11.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2023 abgelaufenen Quartals. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,22 EUR. Im Vorjahresquartal waren -0,16 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. EVOTEC SE hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 196,28 EUR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 13,98 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 172,20 EUR erwirtschaftet worden waren.

Voraussichtlich am 28.03.2024 dürfte EVOTEC SE Anlegern einen Blick in die Q4 2023-Bilanz gewähren.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je EVOTEC SE-Aktie in Höhe von 1,48 EUR im Jahr 2021 aus.

