EVOTEC SE Aktie News: EVOTEC SE gibt am Dienstagnachmittag nach

Die Aktie verlor um 04:22 Uhr in der XETRA-Sitzung 1,7 Prozent auf 18,00 EUR. Die EVOTEC SE-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 17,88 EUR ab. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 18,21 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten EVOTEC SE-Aktien beläuft sich auf 192.637 Stück.

Am 02.02.2022 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 37,39 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Derzeit notiert die EVOTEC SE-Aktie damit 51,87 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 28.12.2022 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 14,80 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Der derzeitige Kurs der EVOTEC SE-Aktie liegt somit 21,59 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Analysten bewerten die EVOTEC SE-Aktie im Durchschnitt mit 31,83 EUR.

Am 29.08.2022 äußerte sich EVOTEC SE zu den Kennzahlen des am 30.06.2022 ausgelaufenen Quartals. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,16 EUR. Im Vorjahresquartal hatten 0,82 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat EVOTEC SE im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 7,86 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 172,20 EUR. Im Vorjahresviertel waren 159,66 EUR in den Büchern gestanden.

Am 30.03.2023 werden die Q4 2022-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Analysten erwarten für 2021 einen Gewinn in Höhe von 1,48 EUR je EVOTEC SE-Aktie.

